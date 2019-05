Tag gegen Homophobie: Potsdam hisst Regenbogenflagge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie haben Abgeordnete und Vertreter der Landesregierung am Potsdamer Landtag die Regenbogenflagge gehisst. An der Solidaritätskundgebung am Freitagmittag nahmen 100 Menschen teil, sagte Landtagssprecher Mark Weber. Neben Staatssekretär Andreas Büttner (Die Linke) und der Vorsitzenden der Landtagsfraktion der Grünen, Ursula Nonnemacher, hielt auch Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) eine Rede. Sie hatte 2016 erstmalig das weltweite Symbol der Lesben- und Schwulen-Bewegung am Brandenburger Parlament gehisst.

Der Aktionstag geht auf den Beschluss der Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation vom 17. Mai 1990 zurück, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen.