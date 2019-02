Brandenburger verändern Reihenfolge ihrer Vornamen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Anna Maria darf nun Maria Anna heißen: In ganz Deutschland können Menschen seit einer Gesetzesänderung im November die Reihenfolge ihrer Vornamen ändern. Dadurch soll der Rufname leichter erkennbar sein. In den Standesämtern in Brandenburg gab es in den ersten drei Monaten nach der Gesetzesänderung mehrere Dutzend Anträge, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Allein in der Landeshauptstadt Potsdam hätten bis Anfang Februar 20 Menschen Gebrauch von der neuen Möglichkeit gemacht, sagte eine Sprecherin. In Cottbus gab es 21 Anträge, in Frankfurt (Oder) und Brandenburg/Havel je fünf.