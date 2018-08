Start des Betreuungsjahres: Viele Familien warten auf Plätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Mehrere Hundert Kinder in Bayern haben wenige Tage vor dem Start des neuen Betreuungsjahres im September noch keinen Kindergarten- oder Krippenplatz. Wie eine dpa-Umfrage zeigt, sind vor allem in einigen Ballungsräumen die Wartelisten lang. Entspannter sieht es in den Gemeinden aus: "Im ländlichen Raum müssen Eltern nicht oder nicht lange auf einen Betreuungsplatz warten", sagt Wilfried Schober, Direktor des bayerischen Gemeindetags.

In Augsburg hingegen warteten Ende Juli nach Angaben eines Stadtsprechers noch mehr als 300 Kindergarten- und hundert Krippenkinder auf einen Betreuungsplatz. Auch in Würzburg fehlen noch mehrere Hundert Plätze: 400 Krippen- und mehr als 260 Kindergartenkinder stehen hier auf den Wartelisten.

In Regensburg hingegen bekommen laut einer Stadtsprecherin alle angemeldeten Kinder einen Platz - wenn auch nicht alle in ihren Wunscheinrichtungen. Auch in Nürnberg gibt sich eine Vertreterin des Jugendamts zuversichtlich, dass alle Anfragen mit Rechtsanspruch auch erfolgreich vermittelt werden können. Wie viele Kinder in München derzeit noch auf einen Platz warten, lässt sich laut Bildungsreferat nicht genau beziffern, da derzeit noch die Wartelisten bereinigt würden. Ein Sprecher betonte aber: "Die Stadt hat den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz stets erfüllt."

Ursachen für die fehlenden Plätze sind in fast allen Städten die gleichen: Personalmangel, starke Geburtenjahrgänge, verstärkter Familienzuzug und Probleme, geeignete Räumlichkeiten zu finden.