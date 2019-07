SPD-Generalsekretär: In Erneuerungsphasen immer stark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die Bayern-SPD sieht in dem nach den Wahlniederlagen notwendig gewordenen Erneuerungsprozess eine große Chance für die Partei. "Die Sozialdemokratie war in ihrer Geschichte immer am stärksten, wenn sie sich erneuert und ein Stück weit neu erfunden hat", sagte der Generalsekretär der bayerischen SPD, Uli Grötsch, am Freitag bei der Gründung von Fachforen in Nürnberg. Diese informellen Foren sollen künftig vor allem Neumitgliedern die Möglichkeit geben, die SPD inhaltlich weiter zu entwickeln. Die Arbeitsgruppen sollen zugleich Schnittstelle der Sozialdemokraten zur Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft sein.