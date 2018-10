Gedenkfeiern und Brockenwanderung: Einheits-Feiertag im Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marienborn/Schierke (dpa/sa) - Zum Tag der Deutschen Einheit werden an der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn Tausende Besucher zu einem Fest der Begegnung erwartet. Neben einer Fotoausstellung gibt es heute Führungen über das Gelände des ehemaligen DDR-Grenzübergangs. Zudem werden moderierte Gespräche mit Zeitzeugen angeboten.

Der Harzklub bietet zum Einheitstag traditionell geführte Wanderungen auf den Brocken an. Auf dem Gipfel organisiert der Verein dann ein Fest. Der Brocken liegt direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und war lange Zeit Sperrgebiet. Unmittelbar nach der Grenzöffnung begann der Harzklub damit, die Wanderwege im Ost- und Westharz miteinander zu verbinden.

An zahlreichen weiteren Orten in Sachsen-Anhalt finden ebenfalls Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit statt - in Halle zum Beispiel tritt der Sänger Johannes Oerding auf dem Marktplatz auf. Weitere Feiern gibt es unter anderem in Magdeburg und Köthen. Die zentrale Einheitsfeier ist in diesem Jahr in Berlin.