1380 neue Ehrenamtskarten für Rheinland-Pfälzer

Mainz (dpa/lrs) - Rund 1380 Menschen haben 2018 in Rheinland-Pfalz eine neue Ehrenamtskarte bekommen. Damit wurden seit der Einführung dieser Vergünstigung für Ehrenamtliche 2014 insgesamt rund 5450 dieser Karten ausgestellt, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilt. Dazu kommen noch 265 sogenannte Jubiläums-Ehrenamtskarten. Diese wurde 2018 eingeführt. In rund 130 Kommunen können Ehrenamtliche eine Ehrenamtskarte bekommen, wenn sie mindestens fünf Stunden pro Woche aktiv sind. Die Jubiläumskarte gibt es für Menschen, die sich seit vielen Jahren engagieren, aber nicht auf die fünf Wochenstunden kommen. Voraussetzung für die Ehrenamtskarte ist eine Vereinbarung des Landes mit der Kommune. Die Vergünstigungen, die Ehrenamtliche damit bekommen, sind unterschiedlich.