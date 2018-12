Politik dankt Ehrenamtlichen für ihr Engagement

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Landesregierung und Landtag haben die Arbeit von Ehrenamtlichen in Sachsen-Anhalt gewürdigt. 37 Prozent der über 14-Jährigen im Land engagierten sich ehrenamtlich, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bei der Veranstaltung "Politik sagt Danke" am Samstag. Rund 100 Aktive aus allen gesellschaftlichen Bereichen waren anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts am 5. Dezember in die Magdeburger Staatskanzlei eingeladen. Sie stünden stellvertretend für alle Ehrenamtler im Land, sagte Haseloff - ob in der Flüchtlingshilfe, im Sport oder in der Denkmalpflege.

Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch bezeichnete die Ehrenamtlichen als "Rückgrat des Landes". "Ohne Sie würden so viele Dinge überhaupt nicht funktionieren", sagte die CDU-Politikerin. Die Politik müsse ehrenamtliches Engagement noch besser unterstützen. Neben Anerkennung und Wertschätzung gehe es auch um finanzielle Unterstützung etwa bei Fahrtkosten - auch wenn man vieles gar nicht in Geld ausdrücken könne. An dem Empfang in der Staatskanzlei nahmen auch mehrere Minister und Landtagsabgeordnete teil.