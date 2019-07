"Miss und Mister Deutschland": Jury kürt schöne Menschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Eine Jury will am Samstag (20.00 Uhr) in Magdeburg die schönsten Männer und Frauen aus Deutschland küren. Rund 40 Kandidaten und Kandidatinnen stünden zur Wahl, teilten die Veranstalter mit. Der Wahl zu "Miss und Mister Deutschland" gingen den Angaben zufolge 80 Veranstaltungen voraus. Daraus wurden die Landessieger und -siegerinnen gewählt. Nicht zu verwechseln ist die "Miss Deutschland" mit der "Miss Germany", die in der Regel im Januar von einer anderen Agentur gekürt wird.