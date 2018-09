Mehr als hundert Paare schließen im ersten Jahr Ehe für alle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Jahr nach Einführung der Ehe für alle haben mehr als hundert gleichgeschlechtliche Paare in Sachsen-Anhalt geheiratet. In Magdeburg gaben sich bislang 76 Paare das Jawort, in Halle waren es 80, wie die Standesämter auf Anfrage berichteten. Damit waren in den beiden größten Städten des Landes beinahe zehn Prozent der geschlossenen Ehen gleichgeschlechtlich. Allerdings handelte es sich in mehr als der Hälfte der Fälle um Umschreibungen einer bestehenden eingetragenen Partnerschaft. In kleineren Städten wie Stendal, Quedlinburg und Sangerhausen wurde die Ehe für alle deutlich seltener geschlossen. Das neue Gesetz gilt seit Oktober 2017.