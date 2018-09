Gedächtnissportler ermitteln in Magdeburg ihren Meister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Gedächtnissportler aus ganz Deutschland ermitteln heute in Magdeburg ihren Meister. Insgesamt zehn kniffelige Aufgaben müssen die rund 25 Teilnehmer der "Memo Masters" lösen, wie Organisator Johannes Mallow sagte.

Die Sportler haben nur wenige Minuten Zeit, sich mehrere Hundert Wörter, Bilder oder Ziffern einzuprägen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, müssen sie aufschreiben, was sie sich gemerkt haben.

Eine Aufgabe: Die Teilnehmer müssen sich ein gemischtes Spielkartenset mit 52 Karten innerhalb von 15 Minuten in der richtigen Reihenfolge einprägen. Organisator Mallow ist selbst mehrfacher Deutscher Meister im Gedächtnissport, nimmt in diesem Jahr aber nicht am Wettbewerb teil.