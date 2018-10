Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein breites Bündnis aus Verbänden und Initiativen stellt sich hinter das Demokratienetzwerk "Miteinander". Der Magdeburger Verein leiste unverzichtbare Arbeit gegen Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt, hieß es in einem am Montag vorgestellten Appell von 35 zum Teil bundesweit tätigen Organisationen. Die Organisatoren wollen sich damit ihren Angaben zufolge gegen die Diskreditierung von "Miteinander" durch die AfD wehren. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, Pro Asyl und der Sozialverband AWO.

Die Landesregierung hatte sich jüngst auf eine Erhöhung der Fördergelder für "Miteinander" geeinigt. Im nächsten Jahr soll der Verein 208 900 Euro Grundförderung bekommen, 5900 Euro mehr als in diesem Jahr. Der Landtag und die Landesregierung diskutieren seit Wochen über die Ausrichtung des Vereins. "Miteinander" berät unter anderem Opfer von Rechtsextremismus. Die CDU will, dass sich der Verein auch um Linksextremismus kümmert. Die AfD wirft ihm vor, eine Kampagne gegen ihre Partei zu führen und will die Landesmittel streichen. Der Appell der 35 Organisationen soll ab Dienstag auf großen Plakaten in Magdeburg zu sehen sein.