Besonders viele Frauen gehen arbeiten: Sehr oft in Teilzeit

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind mehr Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt als im ostdeutschen Schnitt. Allerdings wächst die Teilzeit, während die Vollzeitbeschäftigung zurückgeht, wie eine am Mittwoch in Magdeburg vorgestellte Analyse der Arbeitsagenturen zeigt. Danach sind in Sachsen-Anhalt fast 62 Prozent der Frauen zwischen 15 und 65 Jahren entweder sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt. Bundesweit seien es knapp 57 Prozent, im Osten Deutschlands 60,8 Prozent.

Allerdings beruht das Beschäftigungswachstum laut Analyse bei den Frauen in den vergangenen Jahren auf Teilzeitjobs. Um 14,9 Prozent sei die Zahl der teilzeitbeschäftigten Frauen zwischen 2013 und 2018 gestiegen, während gleichzeitig die Zahl der weiblichen Vollzeitbeschäftigten um 5,7 Prozent zurückgegangen sei. Bei den Männern hingegen hätten sowohl Teil- als auch Vollzeitbeschäftigung zugelegt.