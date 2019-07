Von einem bis 74 Jahren: 14. Zwillingstreffen in Wittenberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenberg (dpa/sa) - Alles doppelt in Wittenberg: Zum 14. Zwillingstreffen sind am Sonntag 53 Zwillingspärchen aus ganz Deutschland in die Lutherstadt gereist. "Die Altersspanne reichte von einem bis 74 Jahren", sagte Rene Stepputtis, der das Zwillingstreffen erneut mit seinem Zwillingsbruder Raik ausgerichtet hat. Angereist waren seinen Angaben nach Zwillingspaare unter anderem aus Berlin, Braunschweig, Dresden, Chemnitz und Potsdam. Auch Drillinge befanden sich unter den Gästen.

"Die Stimmung war hervorragend, es hat viele Gespräche gegeben und es sind wieder neue Freundschaften geschlossen worden", berichtete Stepputtis. Das Wetter habe auch mitgespielt, so dass die Teilnehmer bei Clownerie, Hüpfburg, Musik und Ponyreiten viel Spaß gehabt hätten. Nach dem Erfolg der diesjährigen Veranstaltung stehe fest: "Auch im kommenden Jahr wird es auf alle Fälle wieder ein Zwillingstreffen in Wittenberg geben."