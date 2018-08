Nachbarschaftspreis für Lübecker Verein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Der Lübecker Verein Wahlverwandtschaften Alt & Jung ist Schleswig-Holsteins Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis. Neben einem Preisgeld von 2000 Euro haben die 16 Landes-Preisträger die Chance auf den Bundessieg, wie die nebenan.de Stiftung am Dienstag mitteilte. Dann wird auch bekannt gegeben, an wen die drei Hauptpreise in Höhe von 5000 bis 10 000 Euro gehen.

Der Lübecker Verein will die Brücke zwischen Generationen schlagen. Er bietet ein Begegnungs- und Hilfsangebot für Familien und Senioren an. Es richtet sich an Senioren, die Kontakt zu Kindern haben möchten, und Familien mit Kindern, denen der Kontakt zu Großeltern fehlt. Seit zehn Jahren vermitteln die Mitarbeiter entsprechende Kontakte. Dabei entstünden Bindungen, die den Alltag beider Seiten bereicherten.

Nach Angaben der Stiftung gab es mehr als 1000 Bewerbungen. Der Deutsche Nachbarschaftspreis soll Initiativen auszeichnen, die sich in ihrer Nachbarschaft für ein offenes, solidarisches und demokratisches Miteinander engagieren. Er ist mit insgesamt mehr als 50 000 Euro dotiert.