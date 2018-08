Landesvertreter besuchen deutsch-polnische Grenzregion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Löcknitz (dpa/mv) - Vertreter der Landesregierungen von MV und Brandenburg haben in Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Projekte zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit besucht. An der Reise nahmen Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann, die Bevollmächtigte des Landes beim Bund, Bettina Martin, und der Chef der brandenburgischen Staatskanzlei Martin Gorholt (alle SPD) teil, wie die MV-Landesvertretung am Freitag erklärte. Sie hoben die Bedeutung zweisprachiger Kultur- und Bildungsprojekte hervor, denn eine Voraussetzung für gute Nachbarschaft sei es, sich miteinander verständigen zu können. Für das Projekt "perspektywa" übergab Dahlemann einen Zuwendungsbescheid über 31 000 Euro, hieß es.