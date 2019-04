Frauen in Politik und Medien: "Femmit"-Konferenz in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Am Freitag und Samstag findet in Leipzig die Konferenz "Femmit" zu den Themen Gleichberechtigung und Stereotype statt. Die Veranstaltung richte sich an Vertreter aus Medien und Politik, erklärte Romina Stawowy, Chefredakteurin des sächsischen Medienmagazins Funkturm, im Vorfeld der Konferenz.

Bei der "Femmit" will unter anderem Schauspielerin Maria Furtwängler über Geschlechterrollen und erfolgreiche Frauen in Politik und Medien diskutieren. "Frauen sind in den Medien deutlich unterrepräsentiert", sagte Furtwängler der Deutschen Presse-Agentur. Frauen seien vor allem dann sichtbar, wenn sie jung und attraktiv seien.

Die Konferenz untersuche, was sich in Politik und Medien verändern müsse, damit Frauen sichtbarer werden, so Furtwängler. Pro Tag erwarten die Veranstalter 150 Konferenz-Teilnehmer - auch Gäste aus der Schweiz hätten sich angemeldet. Etwa fünf Prozent der Besucher seien Männer. Für das kommende Jahr plant Veranstalterin Stawowy eine weitere Konferenz zum Thema Frauen in der Wirtschaft.