Ein Jahr Homo-Ehe: Hunderte Trauungen in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein Jahr nach der Einführung der Ehe für alle haben Hunderte gleichgeschlechtliche Paare in Sachsen geheiratet. Besonders in den großen Städten wie Leipzig und Dresden war die Nachfrage groß. In kleineren wie Plauen und Görlitz gaben sich dagegen nur wenige Homosexuelle das Ja-Wort, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Standesämtern ergab. Die Ehe für alle war im Sommer des vergangenen Jahres vom Bundestag beschlossen worden. Seit dem 1. Oktober 2017 können schwule und lesbische Paare in Deutschland heiraten.