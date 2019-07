CSD-Umzug in Köln gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - In Köln hat sich am Sonntagmittag die bisher größte Christopher-Street-Day-Parade in Bewegung gesetzt. "148 Gruppen - so viele waren es noch nie", sagte Colognepride-Sprecher Oliver Lau. Aufgrund des angenehmen Wetters rechne man mit deutlich mehr als einer Million Besucher. Das diesjährige Motto des CSD lautet "50 Years of Pride. Viele. Gemeinsam. Stark!" Es erinnert an die "Stonewall"-Proteste 1969 in New York: Dort wehrten sich Homosexuelle gegen Polizeischikanen, später entstand daraus der CSD.

Die Veranstalter betonen den politischen Charakter des Umzugs. "Auch bei uns in Deutschland ist Homo-, Trans- und Biphobie wieder auf dem Vormarsch", kritisieren sie. "Mühsam erkämpfte sexuelle Vielfalt wird zunehmend offen in Frage gestellt." Deshalb sei der CSD-Umzug keineswegs so etwas wie Karneval im Sommer, sondern eine politische Demonstration.