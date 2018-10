Weniger junge Menschen werden im Norden in Heimen betreut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der jungen Menschen, die im Rahmen der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein in Heimen oder sonstigen betreuten Wohnformen erzogen werden, ist leicht zurückgegangen. Insgesamt wohnten Ende vergangenen Jahres 3075 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in solchen Einrichtungen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Das sind 1,6 Prozent weniger als 2016.

Kleine Kinder unter sechs Jahren befanden sich den Angaben zufolge nur selten in Heimerziehung. Ihr Anteil betrug drei Prozent. Der Anteil der 12- bis unter 18-Jährigen lag bei 61 Prozent. 21 Prozent waren bereits volljährig. 39 Prozent der Unterstützten hatten einen Migrationshintergrund. Es stammte also mindestens ein Elternteil aus dem Ausland.