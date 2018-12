Unerwartet viele Beschwerden von Heimkindern im Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Als Ombudsfrau in der Kinder- und Jugendhilfe hat die schleswig-holsteinische Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten in den vergangenen zwei Jahren mehr als 400 Beschwerden entgegengenommen. "Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen", sagte Samiah El Samadoni am Donnerstag in Kiel bei der Vorstellung ihres ersten Tätigkeitsberichts zu diesem Komplex. Mittlerweile habe sich die Gesamtzahl auf rund 680 erhöht. 43 der Beschwerden stufte sie als schwerwiegend ein. Das Spektrum ist sehr breit. Es reicht von Handyverboten, Klagen über das Essen und Schimmel im Heim bis hin zu Anschreien und körperlichen Übergriffen. In Schleswig-Holstein sind laut El Samadoni etwa 6500 Kinder und Jugendlichen in Heimen, Wohngruppen und Pflegefamilien untergebracht.