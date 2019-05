Schlie fordert mehr Initiativen gegen Wohnungslosigkeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Landtagspräsident Klaus Schlie hat gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Situation wohnungsloser und obdachloser Menschen in Schleswig-Holstein gefordert. Der Bau kleiner günstiger Ein-Raum-Wohnungen, die von der Miete her preiswerter sein müssten als Sozialwohnungen, sei notwendig, sagte Schlie am Donnerstag in Kiel. Dafür könnten manche Bauvorschriften der Landesbauordnung, die das Bauen teuer machten, gelockert werden. Außerdem warb Schlie, der früher Wohnungsminister im Norden war, für die Schaffung eines Mietsicherungsfonds mit Hilfe des Landes. Bei Mietschulden könnte ein Fonds schwierige Situationen überbrücken helfen. Schlie lobte, dass der Sozialausschuss des Landtags das Thema Wohnungslosigkeit in seiner ganzen Komplexität aufgreifen wolle.

Die Zahl der betroffenen Menschen steigt nach Einschätzung der Diakonie seit Jahren. Schlie kritisierte, dass bisher landesweit die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen statistisch nicht erfasst werde. Dies müsse sich ändern. Schätzungen zufolge dürften 8000 bis 10 000 Menschen in Schleswig-Holstein betroffen sein - vor allem in Kiel, Flensburg, Lübeck und Neumünster, aber auch in ländlichen Regionen wie Nordfriesland.

Allein die Diakonie hat im vergangenen Jahr fast 7500 Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen geholfen. Wie die Geschäftsführerin der "stadt.mission.mensch", Karin Helmer, weiter mitteilte, nimmt das Problem aus verschiedenen Gründen zu. Dazu gehörten der Mangel an bezahlbaren Wohnungen, Altersarmut, Depressionen und Sucht. Laut Helmer wäre ein Mietsicherungsfonds sinnvoll. Die Stadtmission habe als Träger im vergangenen Jahr 50 Wohnungen angemietet und sei auf rund 35 000 Euro Mietschulden hängen geblieben.

Das "Konzert gegen Kälte" zu Gunsten Wohnungsloser am Freitag auf der Kieler Krusenkoppel wird laut Helmer rund 40 000 Euro Hilfsgelder einbringen. Es treten Max Mutzke und Stefan Gwildis auf. Außerdem ist eine Benefiz-Versteigerung geplant. Am 18. Juni wird der Landtag einen Grillabend ab 17.00 Uhr hinter dem Landeshaus für Wohnungs- und Obdachlose ausrichten.