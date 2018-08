Integrationsbeauftragte: Fachkräfte müssen integriert werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Angesichts der Pläne für ein Einwanderungsgesetz fordert die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), auch neue Impulse für die Integrationspolitik. "Wir müssen diejenigen stärken, die unser Land stark machen und dafür sorgen, dass alle Menschen in unserem Land ihre Potenziale voll einbringen können", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld einer Bundeskonferenz in Kassel. Es sei nötig, die Fachkräfteeinwanderung positiv zu gestalten, die Qualität der Integrationskurse zu verbessern und die Integration in Bildung und Arbeit voranzutreiben.

In Kassel treffen sich von Montag bis Dienstag die Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Bundeskonferenz ist laut Widmann-Mauz eines der wichtigsten Fachforen in Deutschland, das durch die Flüchtlingszunahme weiter an Bedeutung gewonnen habe. Es findet einmal im Jahr statt. Das Konferenz-Thema in diesem Jahr lautet "Integration vor Ort gestalten - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken". Bei dem Treffen tauschen sich Wissenschaftler, staatlichen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Akteure aus.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte kürzlich Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt. Damit will die Bundesregierung, qualifizierten ausländischen Fachkräften den Zuzug nach Deutschland erleichtern. Eine endgültige Einigung in der großen Koalition steht aber noch aus.