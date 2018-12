Kita-Kinder in Sachsen haben meistens Vollzeit-Plätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kamenz (dpa/sn) - Die meisten Kinder in Sachsens Krippen und Kindergärten werden ganztägig betreut. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Mittwoch mitteilte, bestand für 85,9 Prozent der Kinder ein Betreuungsvertrag für 36 und mehr Stunden pro Woche. Zum Stichtag 1. März 2018 besuchten 310 537 Kinder in Sachsen eine Krippe, einen Kindergarten oder einen Hort. Das waren 6359 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Kindertageseinrichtungen sei weiter angestiegen. 2979 Kitas bedeuteten ein Plus von 32 Einrichtungen im Vergleich zum Vorjahr. 57 Prozent der Kitas werden von freien Trägern betrieben, der Rest befindet sich in öffentlicher Trägerschaft.