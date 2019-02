Weiteres Hospiz in Thüringen wird in Jena eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Thüringen erhält ein weiteres Hospiz zur Betreuung unheilbar kranker Menschen. Heute wird in Jena das neu erbaute Haus der dortigen Hospiz- und Palliativstiftung eröffnet. Die Einrichtung in Nachbarschaft des Universitätsklinikums im Stadtteil Lobeda bietet Platz für 12 Menschen. Die ersten Bewohner werden nach Angaben der Stiftung Mitte des Monats einziehen, 27 Mitarbeiter haben bereits ihre Arbeit aufgenommen. Das Land hat den Bau nach Angaben des Sozialministeriums mit rund 152 000 Euro unterstützt. Wie der Thüringer Hospiz- und Palliativverband im Vorfeld der Eröffnung mitteilte, soll Mitte des Jahres ein weiteres Hospiz in Katzhütte seine Arbeit aufnehmen.