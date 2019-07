Startschuss für "Bayern schwimmt": Schüler-Schwimmkurse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Holzkirchen (dpa/lby) - Damit Schüler als sichere Schwimmer in die Sommerferien starten können, bringt die Wasserwacht mehr als 3500 Kindern in Bayern fünf Tage lang das Schwimmen bei. Unter dem Motto "Bayern schwimmt" gab Schirmherrin Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtages, am Montag in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) den Startschuss für die Schulschwimmwoche. Schwimmen sei lebensnotwendig, sagte Aigner. Gleichzeitig appellierte sie an Eltern, gemeinsam mit den Kindern schwimmen zu gehen.

Bei dem Projekt "Bayern schwimmt" können Viertklässler (zwischen neun und elf Jahren) bis 19. Juli täglich Schwimmunterricht bekommen und am Ende das Jugendschwimmabzeichen Bronze machen. Mehr als 40 Ortsgruppen der Wasserwacht Bayern sind mit vielen ehrenamtlichen Helfern für die Aktion im Einsatz. 124 Schulklassen aus 63 bayerischen Schulen hatten sich bis Montag für die Aktion angemeldet.