Wieder Hunderte Motorradunfälle: Polizei beklagt Gaffer

Goslar (dpa/lni) - Im ersten Halbjahr 2019 sind wieder zahlreiche Biker in den bei Motorradfahrern beliebten südniedersächsischen Mittelgebirgsregionen Harz, Solling und Weserbergland verunglückt. Dabei gab es nach Angaben der Polizei mehrere Tote und Dutzende Schwerverletzte. Hauptursache sei die nicht angepasste Geschwindigkeit. Offizielle Unfallzahlen gibt es erst Anfang des kommenden Jahres. An Unfallstellen haben Polizei und Rettungskräfte in Niedersachsen zudem immer häufiger mit Gaffern zu tun.

Zählte die Kriminalstatistik landesweit 2017 noch 747 Fälle von Gaffern, waren es im vergangenen Jahr schon 857. Dabei macht sich strafbar, wer an Unfallorten filmt oder Fotos macht. Seit 2014 drohen eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Vor allem Beamte, die auf Autobahnen im Einsatz seien, erzählten immer wieder von filmenden oder fotografierenden Schaulustigen nach Unfällen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover.

Allein im Landkreis Goslar gab es bis Ende Juni 55 Unfälle, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Region im Harz ist bei Motorradfahrern aus Nord- und Mitteldeutschland wegen vieler kurviger Strecken beliebt. 17 Menschen wurden dort schwer verletzt. Im Vergleich mit den ersten sechs Monaten 2018 sei die Zahl der Motorradunfälle leicht gestiegen.

Auch im Weserbergland registrierte die Polizei viele Motorradunfälle. Im Kreis Schaumburg werde die Zahl von 42 Unfällen im ersten Halbjahr 2018 deutlich übertroffen werden, sagte ein Sprecher. Genaue Zahlen gab es nicht. Gezählt wurden ein Toter und rund 30 Schwerverletzte. Auf 61 Motorradunfälle mit 20 Schwer- und 25 Leichtverletzten kam die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Im Kreis Northeim, in dem Teile des Sollings liegen, gab es zwei Tote und rund 20 Verletzte. Einen toten und etwa 50 verletzte Biker registrierte die Polizeiinspektion Göttingen.

Um Unfallopfer vor neugierigen Blicken zu schützen, begann Mitte Juni ein Test mit mobilen Sichtschutzzäunen an den Autobahnen 2 und 7. Die Zäune sollen auch die von den langsam fahrenden Gaffern verursachten Staus verhindern und die Arbeit der Rettungskräfte und Polizei erleichtern. Aufgestellt werden die Zäune von der Autobahnmeisterei Hannover - nach entsprechender Anforderung der Polizei. In den ersten sechs Wochen kamen die Zäune allerdings nicht zum Einsatz. Die Polizei habe sie bisher nicht angefordert, teilte das niedersächsische Verkehrsministerium mit.

Die Sichtbarrieren sollen zunächst ein Jahr lang auf den Autobahnen erprobt werden. Das betrifft die Abschnitte zwischen Bad Nenndorf und Hämelerwald sowie zwischen Schwarmstedt/Berkhof und dem Autobahndreieck Hannover-Süd.

Die häufigste Ursache für Motorradunfälle sei nach wie vor zu hohes Tempo, sagte der Sprecher der Polizei Goslar. Auch deshalb setze die Polizei im Harz immer wieder Kontrollen an. Dabei waren 2018 an einzelnen Wochenenden teils mehrere Hundert Raser geblitzt worden. Den absoluten Negativ-Rekord stellte ein Biker auf, der mit Tempo 231 auf einer Bundesstraße unterwegs war.