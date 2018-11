Niedersachsenpreis für ehrenamtliches Engagement vergeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Für besonderes bürgerschaftliches Engagement sind zehn Preisträger aus Niedersachsen ausgezeichnet worden. Ihnen und einem von den NDR1-Hörern gekürten Sonderpreisträger wurde am Samstag in Hannover der mit 33 000 Euro dotierte Niedersachsenpreis für Bürgerengagement verliehen. Jeder Gewinner erhielt 3000 Euro. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete das freiwillige Engagement als Rückgrat der Gesellschaft. In Niedersachsen sind nach Angaben der Staatskanzlei fast 3,2 Millionen Menschen ehrenamtlich aktiv. Die Auszeichnung, die zum 15. Mal vergeben wurde, wird von den Sparkassen, den VGH Versicherungen und der Landesregierung ausgelobt. Rund 300 Bewerber hatten in diesem Jahr daran teilgenommen.