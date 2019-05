Landwirtschaftliches Sorgentelefon stockt auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das landwirtschaftliche Sorgentelefon in Niedersachsen ist stark gefragt und stockt deshalb die Zahl der Berater auf. Etwa 200 Hilfesuchende jährlich wenden sich an die Telefon-Hotline, weitere 50 bis 60 Familien pro Jahr nehmen die Landwirtschaftliche Familienberatung in Krisensituationen in Anspruch, wie der Landesbauernverband in Hannover mitteilte. Hauptsorgen der Anrufer sind Generationenkonflikte auf dem Hof, aber auch das Gefühl, dass Landwirte sich in der Gesellschaft angegriffen fühlen und eine mangelnde Wertschätzung empfinden. Dazu kommen junge Landwirte, die mit dem Wunsch, andere Schwerpunkte auf dem Hof zu setzen, bei der älteren Generation anecken.

Das Landwirtschaftliche Sorgentelefon gibt es in Niedersachsen seit 1993 und hat seine Wurzeln in den USA. Anders als früher sind es nach Angaben des Bauernverbandes nicht mehr vor allem Frauen, die das Hilfsangebot nutzen. Auch Männer wählten im Schutz der Anonymität die Nummer der Hotline, um Rat und Hilfe zu suchen. Interessenten, die das Sorgentelefon ehrenamtlich unterstützen möchten, erhalten ab November eine Grundausbildung für die Tätigkeit als Berater oder Beraterin. Die Berater kommen in aller Regel selbst aus dem landwirtschaftlichen Bereich und kennen sich mit den Problemen der Landwirte aus.