Bremen: Langzeitarbeitslosigkeit erhöht Armutsbelastung

Bremen (dpa/lni) - Bremen sieht das hohe Armutsrisiko in dem Stadtstaat vor allem durch die schwierige Lage am Arbeitsmarkt und die hohe Langzeitarbeitslosigkeit bedingt. "Die Armutsbelastung Bremens ist über Jahrzehnte gewachsen und bestätigt sich in Vergleichen immer wieder", sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) mit Blick auf am Donnerstag vorgestellte Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Danach wies Bremen auch 2018 im Ländervergleich das höchste Armutsrisiko auf.

Bremen habe eine hohe Arbeitslosigkeit, viele Beschäftigte in Zeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung und - mit einem der höchsten Anteile an alleinerziehenden Müttern - auch an Teilzeitbeschäftigung, sagte Stahmann der Deutschen Presse-Agentur. "Das hat zu einem hohen Sockel an Langzeitarbeitslosen geführt, der schwer abzubauen ist."

Die Politikerin verwies auch darauf, dass Bremen unter den Ländern die bundesweit höchste Einpendlerquote habe. Als sehr kleiner Stadtstaat stehe Bremen vor der besonderen Herausforderung, gut verdienende Beschäftigte nicht in die verkehrstechnisch sehr gut angebundenen niedersächsischen Umlandgemeinden abwandern zu lassen, die dort günstiger zu einer eigenen Immobilie mit Garten kämen.

Die neue rot-grün-rote Landesregierung in Bremen wird sich nach Worten Stahmanns verstärkt der Situation von Alleinerziehenden zuwenden. Viele von ihnen hätten keine abgeschlossene Berufsausbildung und seien daher kaum auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar.