Autorin: Soziale Medien fördern Hype um perfekte Hochzeit

Hannover (dpa/lni) - Die Inszenierung von Hochzeitsbildern in den sozialen Medien verstärkt nach Überzeugung der Autorin Hannah Winkler den Druck auf angehende Brautpaare. Die Hochzeit sei immer stärker darauf ausgerichtet, was die Außenwelt denkt, hat die 32-Jährige während der Recherchen für ihr Buch "Verkaufe Brautkleid, ungetragen" herausgefunden. Darin erzählt die Journalistin und Filmemacherin aus Hannover die tragischen und komischen Geschichten von zwölf Frauen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihr nie getragenes Hochzeits-Outfit im Internet anbieten. Winkler gibt dabei auch Einblick in ihre eigenen Hochzeitsvorbereitungen.