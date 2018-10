Umfrage: Mehrheit in NRW will Zeitumstellung abschaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen will laut einer Umfrage die Zeitumstellung abschaffen. 78 Prozent sprachen sich in einer Befragung im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit gegen einen Wechsel von Sommer- und Winterzeit aus. Nur knapp ein Fünftel der Befragten (18 Prozent) findet die Zeitsprünge demnach grundsätzlich sinnvoll.

Auf die Frage, welche Zeit stets gelten sollte, entfielen mit 46 Prozent die meisten Stimmen auf die Sommerzeit. 33 Prozent wollen für immer Winterzeit, der Rest konnte sich nicht entscheiden. Beiden Lagern kommt es auf die Helligkeit an: Die Befürworter der Winterzeit finden am wichtigsten, dass es in den kalten Monaten früher hell ist. Die Anhänger der Sommerzeit begrüßen, dass es abends länger hell ist.

71 Prozent der Befragten gaben an, die Zeitumstellung habe körperlich keine Probleme bereitet. Die übrigen 29 Prozent erinnerten sich an Folgen wie Müdigkeit, Schlaf- oder Konzentrationsstörungen und Gereiztheit.

Die EU-Kommission in Brüssel hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, nach dem im März 2019 zum letzten Mal verpflichtend alle EU-Staaten an der Uhr drehen müssten. Die DAK halte ein Ende der Zeitumstellung für sinnvoll, sagte der Leiter der Landesvertretung in NRW, Klaus Overdiek. Studien belegten seit 2007 eine steigende Ablehnung gegen den ständigen Wechsel von Sommer- und Winterzeit.