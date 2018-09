Rothaarige Menschen aus ganz Europa treffen sich in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Rothaarige Menschen aus ganz Europa treffen sich am Wochenende in Hamburg. Sie wollen sich austauschen, gemeinsam feiern und ein positives Zeichen setzen - denn Rothaarige sind auf der ganzen Welt in der Minderheit und kämpfen wegen ihres Aussehens oft noch mit Klischees. Die Teilnehmer des Treffens in Hamburg wollen heute zum Abschluss bei einem Gruppenfoto im Oberhafen zeigen, dass ihre Haarfarbe auch Spaß machen kann. "Es ist witzig, und man zeigt, wie irrelevant äußere Eigenschaften sind", sagt einer der Veranstalter des Treffens, Tristan Rodgers, der auch ein Magazin für Rothaarige herausgibt. Beginnend vor knapp zehn Jahren in den Niederlanden gibt es inzwischen überall auf der Welt sogenannte "Redhead Days" mit Tausenden Teilnehmern.