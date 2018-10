Hamburg hübscht seine Plätze mit zehn Millionen Euro auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Schönere Plätze für Hamburg: Mit zehn Millionen Euro will Hamburg seine Plätze attraktiver machen. Das teilte die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen am Dienstag mit. Es geht um 13 Orte im gesamten Stadtgebiet. Senatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) sagte: "Wir sorgen dafür, dass in unserer Stadt die Plätze wieder zu den zentralen Orten werden können, die in einer pulsierenden Großstadt so wichtig sind."

Finanz- und Bezirkssenator Andreas Dressel (SPD) erklärte: "Ob im Zentrum gelegen wie der Gerhard-Hauptmann-Platz oder etwas weiter draußen der Saseler Marktplatz - diese Orte sind in den Bezirken Aushängeschild und für das gesellschaftliche Zusammenleben in unserer Stadt von großer Bedeutung."

Die 13 öffentlichen Plätze sind nach Angaben der Behörde in enger Abstimmung mit den Bezirken ermittelt worden. Mit der Sanierung wird 2019 begonnen, bis 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.