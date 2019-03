Frauentag: Politikerinnen fordern mehr Gleichberechtigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gleiche Chancen - das fordern verschiedene Fraktionen der Hamburger Bürgerschaft und der Deutsche Gewerkschaftsbund anlässlich des Weltfrauentags am Freitag. So hat die Fraktion "Die Linke" der Hamburger Bürgerschaft am Donnerstag einen Antrag eingereicht, der unter anderem vom Senat verlangt, Entgeltgleichheit durchzusetzen. Damit will die Fraktion daraufhinwirken, den sogenannten Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, zu schließen. "Frauen arbeiten immer noch häufiger in Teilzeit und Minijobs, in schlechter bezahlten Berufen und Branchen und wesentlich seltener in Führungspositionen als Männer", erklärte Cansu Özdemir, frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. "Aber auch für gleiche Arbeit werden Frauen vielfach geringer entlohnt - ein unhaltbarer Zustand!"

Auch Gabi Dobusch, gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, übte Kritik: "Auch wenn sich mittlerweile der überwiegende Teil unserer Gesellschaft zur Gleichstellung der Geschlechter bekennt, ist sie noch nicht gelebte Wirklichkeit. Der Frauenanteil im Bundestag ist zuletzt auf 31 Prozent gesunken, der Gender Pay Gap in Deutschland ist mit der höchste in Europa - die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern beträgt hierzulande beschämende 21 Prozent."

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg will zum Internationalen Frauentag für ein soziales und gerechtes Europa werben. Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger sagte: "Der Aufstieg rechtspopulistischer und nationalistischer Kräfte stellt die EU vor existenzielle Herausforderungen. Wo demokratische Errungenschaften abgebaut werden, stehen auch sicher geglaubte Frauenrechte wieder in Frage. Wir werden unsere europäischen Grundwerte verteidigen."

In Hamburg finden am Freitag Streiks und Demonstrationen für mehr Gleichberechtigung statt. Nach Angaben der Polizei sind am Nachmittag mehrere Kundgebungen in der Innenstadt geplant.