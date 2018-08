Festival: Alteingesessene und neue Hamburger zusammenbringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Kulturfestival in der Flüchtlingssiedlung am Gleisdreieck in Hamburg-Billwerder will neue und alteingesessene Hamburger zum Nachbarschaftsfest zusammenbringen. Vom 17. bis zum 19. August lädt der städtische Betrieb Fördern & Wohnen unter dem Motto "3 Tage Gleis3Eck" zum gemeinsamen Austausch und Feiern ein, wie die Veranstalter mitteilten.

Auf der Bühne stehen die Afrobeat-Jazzfusion Act Oranmiyan and the local champions, die Bergedorfer Global Session Hello World und Musiker vom Gleisdreieck. Eine Infomeile bietet Stände zu den Themen Integration, Wohnen und Arbeit. Ebenfalls geplant sind Open-Air-Kino, Poetry Slam, Flohmarkt und ein Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei.

Die Unterkunft am Gleisdreieck in Billwerder wurde im Dezember 2016 eröffnet. Sie ermöglicht 2500 Geflüchteten mit sicherer Bleibeperspektive ein Zuhause auf Zeit.