2776 junge Menschen in Hamburg in Heimerziehung: Rückläufig

Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der jungen Menschen in Heimerziehung ist in Hamburg leicht zurückgegangen. Am Jahresende 2017 waren in der Hansestadt 2776 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Heimen untergebracht oder wohnten in betreuten Einrichtungen. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 1,7 Prozent, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag mit. Knapp die Hälfte (48 Prozent) der Betroffenen hatte demnach einen Migrationshintergrund, das heißt mindestens ein Elternteil stammte aus dem Ausland.