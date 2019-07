Statistik: Weniger junge Menschen in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Zahl junger Menschen in Sachsen-Anhalt ist nicht so stark zurückgegangen wie erwartet. 2017 lebten rund 199 700 Männer und Frauen im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren im Land, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Zehn Jahre zuvor waren es rund 298 200 junge Menschen und damit noch ein Drittel mehr als 2017. Zu den Gründen für den langsameren Rückgang zählten laut Landesamt der Zuzug bei Familien mit Kindern und der Abwanderungsstopp bei jungen Frauen.