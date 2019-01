Christlich-muslimische Kita zieht erste positive Bilanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gifhorn (dpa/lni) - Fünf Monate nach der Eröffnung der Zwei-Religionen-Kita in Gifhorn ziehen die Initiatoren eine erste positive Bilanz. "Der Start ist super verlaufen", sagte Leiterin Linda Minkus der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem aufsehenerregenden Beginn im August, über den bundesweit berichtet wurde, sei nun allmählich der Alltag eingekehrt. In der Kita werden 15 Kinder aus christlichen, muslimischen und konfessionslosen Familien betreut. Die Träger sprechen von einer einmaligen Einrichtung in Deutschland.

Hinter dem Projekt "Abrahams Kinder" stehen die muslimische Ditib-Moschee in Gifhorn, die katholische St. Altfrid-Gemeinde und die evangelische Dachstiftung Diakonie. Die Einrichtung wird in Gifhorn aber auch kritisch begleitet. So gehen laut der Leiterin Minkus ab und zu entsprechende Mails beim Trägerkomitee ein. Innerhalb Gifhorns waren im vergangenen Jahr in unregelmäßigen Abständen immer wieder anonymen Flugblätter ausgelegt worden, die sich offensichtlich gegen die Kita richteten. "Schauen Sie hin, wem Sie ihre Kinder anvertrauen!", war darauf unter anderem zu lesen.