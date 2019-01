Jury kürt Schönheitskönigin für Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Hessen sucht wieder die Schönste im ganzen Land. Bei der Wahl zur Miss Hessen 2019 wollen heute etwa 20 Frauen die Jury überzeugen und den Titel gewinnen. Bei dem Schönheitswettbewerb in einem Einkaufszentrum in Gießen werden sich die Kandidatinnen nach Veranstalterangaben im Abendkleid, bei einem kurzen Interview und im Beach-Look präsentieren. Die Gewinnerin wird Hessen auch bei der Wahl der Miss Germany im Februar im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) vertreten. Im vergangenen Jahr holte die Frankfurter Unternehmensberaterin Derya Sipahi den Hessen-Titel.