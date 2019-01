Bürokauffrau Saida Rovčanin ist neue Miss Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Die 25 Jahre alte Saida Rovčanin aus Darmstadt ist zur Miss Hessen 2019 gekürt worden. Bei der Schönheitsköniginnen-Wahl am Samstag in Gießen setzte sich die junge Bürokauffrau gegen 16 Konkurrentinnen durch. Auf den zweiten Platz kam die Ärztin Naima Diesner (28) aus Kassel, gefolgt von Paulina Pläger (22), Ethnologie-Studentin aus Frankfurt/Main. Die Kandidatinnen hatten sich zuvor im Abendkleid, bei einem Interview sowie im Beach-Look präsentiert.

Gesucht wurde nach Veranstalterangaben "der beste Mix" aus Charisma, Aussehen, Charme und Intellekt. Zudem achte die Jury darauf, welche Kandidatin nicht nur am besten das Bundesland, sondern auch möglicherweise Deutschland repräsentieren könne. Denn die Siegerin nimmt an der Wahl zur Miss Germany am 23. Februar im Europa-Park in Rust teil.

Im vergangenen Jahr holte die Frankfurter Unternehmensberaterin Derya Sipahi den Hessen-Titel.