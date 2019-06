Eutin bekommt neues Frauenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eutin (dpa/lno) - Ein neues Frauenhaus mit 15 Plätzen wird in Eutin mit Hilfe des Landes gebaut. Das Land fördert das Vorhaben mit gut 285 000 Euro aus seinem Sondervermögen "Impuls", wie das Gleichstellungsministerium am Montag mitteilte. "Dieser Neubau in Eutin ist das erste förderfähige Bauvorhaben", sagte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Hinzu kommen Fördermittel für den Sozialen Wohnungsbau.

Weitere Sanierungen und Bauten im Land sollen folgen. Dieses Programm hat ein Volumen von 6,8 Millionen Euro. "Frauenhäuser sind ein unverzichtbarer und wichtiger Bestandteil, um von Gewalt bedrohten Frauen zu helfen", sagte die Ministerin. "Dabei müssen wir auch darauf achten, dass den schutzsuchenden Frauen Plätze in den Frauenhäusern zur Verfügung gestellt werden können, die sich in einem guten baulichen Zustand befinden."

Die Investitionskosten für das Frauenhaus in Eutin sind mit insgesamt fast 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Das jetzige Frauenhaus in der ostholsteinischen Kreisstadt ist eng; der Gebäudezustand verschlechtert sich.