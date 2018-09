Wissenschaftler: Arme Kinder haben weniger Freunde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Kinder, die in Armut aufwachsen, müssen nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern nicht nur mit finanziellen Nachteilen umgehen. Arme Kinder würden häufiger als Mädchen und Jungen aus gut situierten Elternhäusern darüber klagen, dass ihre Eltern nicht genug Zeit für sie hätten, sagte die Heidelberger Erziehungswissenschaftlerin Melanie Kuhn am Dienstag auf einer Fachtagung in Erfurt. Auch sei ihr Freundeskreis oft kleiner als der von Kindern, deren Eltern über ausreichend Geld verfügen.

Kuhn bezog sich bei ihren Aussagen vor allem auf die repräsentative World Vision Kinderstudie, an der sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern gearbeitet hat. Aus den Befragungen der Kindern werde klar, dass sie die sie umgebende Armut oft sehr genau erfassen würden.