Verbraucherzentrale: Obacht bei der Partnervermittlungswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Menschen auf Partnersuche sollten bei Annoncen von Partnervermittlungen lieber genau hinsehen. Thüringens Verbraucherschützer haben zuletzt nämlich mehr Beschwerden wegen unseriöser Vermittlungsangebote registriert. Mit gut 40 Anfragen zu dem Thema sei die Verbraucherzentrale Thüringen im vergangenen Jahr konfrontiert worden, sagt Geschäftsführer Ralph Walther. "Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In unserer Online-Beratung sind Partnervermittlungen ein tägliches Thema", sagt Walther. Häufig gehe es dabei um eine Masche, mit der dubiose Firmen den Verbrauchern einen passenden Partner in Aussicht stellten, aber ihnen am Ende nur eine Mitgliedschaft in einem Freizeitclub vermittelten.