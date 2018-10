Thüringer im Ost-Vergleich besonders glücklich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Hamburg (dpa/th) - Thüringer sind im Osten die Glücklichsten, können im bundesweiten Vergleich aber eher als unzufrieden gelten. Das geht aus dem Glücksatlas hervor, den die Deutsche Post am Donnerstag in Hamburg vorstellte.

Darin erreichte Thüringen bei der Lebenszufriedenheit 7,03 von 10 Punkten. Damit verbesserte sich das Land im Vergleich zum Vorjahr um 0,06 Punkte - und bleibt auf dem 14. Platz. Besonders unglücklich sind die Thüringer mit ihrer Gesundheit, ihrem Haushaltseinkommen und ihrer Arbeit. Mit 18 951 Euro liegt das Einkommen der Thüringer laut Glücksatlas deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 21 919 Euro.

Als einen Grund für die Unzufriedenheit der Menschen im Bereich Arbeit nennen die Autoren, dass in keiner anderen Region so viele Leiharbeiter beschäftigt sind wie hier. Auf 1000 Erwerbstätige kommen in Thüringen 43,3 Leiharbeiter. Allerdings ist die Arbeitslosenquote mit 6,1 Prozent unter den Ost-Ländern in Thüringen am niedrigsten.

Glücklich stimmt die Menschen ihre Wohnsituation. Im Bereich "Wohnen und Freizeit" liegt Thüringen zusammen Schleswig-Holstein, Niedersachsen/Nordsee und Württemberg deutschlandweit vorne. Alle vier Regionen erreichen einen Wert von 7,8 Punkten.