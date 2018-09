Thüringer gründen neue Vereine und sind ehrenamtlich aktiv

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen werden nach Angaben der hiesigen Ehrenamtsstiftung immer wieder neue Vereine gegründet, dennoch geht deren Zahl insgesamt zurück. Mit rund 19 000 Vereinen liegt der Freistaat gemessen an der Einwohnerzahl bundesweit auf Platz 3 hinter dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Vor sechs Jahren gab es landesweit noch 20 400 Vereine. Der Rückgang erkläre sich vor allem aus dem Bevölkerungsschwund, sagte Birgit Manke, Geschäftsführerin der Stiftung. Mehr als 800 000 der gut zwei Millionen Thüringer sind ehrenamtlich aktiv.

Im ländlichen Raum wurden demnach vor allem neue Kirmes-, Karneval-, Feuerwehr- und Kirchenvereine gegründet, in den Städten hauptsächlich Zusammenschlüsse für konkrete Projekte. Die Stiftung veranstaltet am Samstag den fünften Thüringer Freiwilligentag mit Aktionen in fünf Landkreisen.