Schwedischer Unternehmer bekommt LutherRose 2018

Erfurt/Stockholm (dpa/th) - Der schwedische Unternehmer Kenneth Bengtsson wird für sein gesellschaftliches Engagegement mit der LutherRose 2018 ausgezeichnet. Der Preis wird am 20. Oktober in der deutschen St.-Gertruds-Kirche (Tyska-Kyrkan) in Stockholm verliehen, wie die Internationale Martin Luther Stiftung am Dienstag in Erfurt mitteilte. Der 1961 geborene Bengtsson ist der Vorsitzende der World Childhood Foundation und setze sich in beispielgebender Weise in reformatorischer Tradition von Freiheit und Verantwortung für das Gemeinwohl ein, heißt es in der Begründung.

Die 1999 von Königin Silvia gegründete Stiftung setzt sich für die Rechte von Kindern ein und will die Lebensbedingungen benachteiligter und ausgebeuteter Kinder weltweit verbessern. Derzeit unterstützt sie mehr als 100 Projekte in 17 Ländern und hat Niederlassungen auch in Brasilien, Deutschland und den USA.

Die 2007 gegründete Luther Stiftung will Impulse der Reformation in einen Dialog zwischen Kirche, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik einbringen, um so zu einer verantwortungsbewussten Wirtschaft und Bürgergesellschaft beizutragen.

Der Preis ist die Reproduktion einer Rose aus einem mittelalterlichen Glasfenster der Erfurter Augustinerkirche. Luther hatte die Rose als Mönch von 1505 bis 1511 täglich vor Augen. Er wählte das Motiv für Familienwappen und Siegel. Die Luther-Rose ist seither wichtiges Symbol des weltweiten evangelisch-lutherischen Christentums.