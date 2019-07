Ramelow: Gesamtdeutsches Fördersystem benötigt mehr Geld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Finanzierungszusagen vom Bund gefordert. Der Abschlussbericht der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" enthalte "zustimmungsfähige Zustandsbeschreibungen und Absichtserklärungen", erklärte Ramelow am Mittwoch in Erfurt. "Es mangelt aber gravierend an konkreten Umsetzungsmaßnahmen und - nicht zuletzt - verlässlichen Finanzierungszusagen", so Ramelow weiter.

Er teile die Einschätzung der Kommission, dass es ein gesamtdeutsches Fördersystem brauche, dass sich an regionalen Bedarfen und nicht an Himmelsrichtungen orientiere. Eine Übertragung von Programmen, die bisher nur in Ostdeutschland angewandt wurden, auf westdeutsche Regionen funktioniere aber nur "unter der Voraussetzung einer spürbaren Aufstockung der finanziellen Mittel", betonte Ramelow, der aktuell auch den Vorsitz der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz hat.

Die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer erwarten laut Ramelow, dass die derzeitige Fördermittelausstattung der neuen Bundesländer auch in einem gesamtdeutschen Fördersystem mindestens erhalten wird.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellte den Abschlussbericht der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" zusammen mit zwei Kabinettskolleginnen vor. Außerdem präsentierten die drei Minister den "Deutschlandatlas", aus dem hervorgeht, dass es auch gut 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gibt. So lag beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner in Thüringen im Jahr 2016 fast flächendeckend bei unter 60 000 Euro - nur im Ilm-Kreis und in Jena lag es bei 60 000 bis 65 000 Euro pro Einwohner. In vielen Regionen Baden-Württemberg lag das BIP dagegen bei mehr als 65 000 Euro, teils sogar bei 75 000 Euro und mehr.

Auch beim verfügbaren Einkommen je privatem Haushalt gibt es Unterschiede: Während es in Thüringen im Jahr 2016 fast flächendeckend bei unter 20 000 Euro pro Jahr lag, hatten im Süden Deutschlands private Haushalte in vielen Regionen 23 000 Euro und mehr pro Jahr zur Verfügung.

CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring sagte in einem Interview mit der Zeitung "Freies Wort", dass der "nicht ganz überraschenden Analyse" zu den Lebensverhältnissen in Deutschland nun Taten folgen müssten. Es gehe nicht darum, dass es überall gleich aussehe. "Aber überall in Deutschland müssen die Menschen spüren, dass es bei ihnen vor Ort für sie echt, gute Lebenschancen gibt", sagte Mohring der Zeitung. Dafür müsse man wesentlich mehr tun als heute, fügte er hinzu.