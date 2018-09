Interkulturelle Woche rechnet zum Start mit mehr Besuchern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mehr als doppelt so viele Teilnehmer haben sich für die Eröffnung der Interkulturellen Woche angemeldet als im vergangenen Jahr. "Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass wir so viele Anmeldungen für die Auftaktveranstaltung haben", sagte Thüringens Integrationsbeauftragter Mirjam Kruppa der dpa. Nach Rechtsrock-Konzerten und den rechten Aufmärschen von Chemnitz und Köthen sei es offenbar vielen Menschen ein Bedürfnis, sichtbar zu machen, dass in Thüringen und Deutschland Flüchtlinge und Zuwanderung nicht nur als Bedrohung empfunden würden.

Die Interkulturelle Woche beginnt in Thüringen am Freitag in Erfurt mit einem Theaterstück von und mit Geflüchteten. Nach Angaben Kruppas haben sich dazu bereits mehr als 400 Menschen angemeldet - im Vorjahr waren es nicht einmal 200. Bei der Interkulturellen Woche werden zur Begegnung verschiedener Kulturen Vorträge, Kurse, Sport- und Musikveranstaltungen angeboten. Sie soll auch ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Diskriminierung setzen.