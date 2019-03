In Thüringens Frauenhäusern fehlen 150 Plätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In den Frauenhäusern Thüringens fehlen derzeit rund 150 Plätze. Nach einer EU-Richtlinie, die im Februar 2018 in Deutschland in Kraft getreten sei, seien für das Land 290 Plätze erforderlich, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft der Thüringer Frauenhäuser und Schutzwohnungen am Mittwoch mit. Derzeit stünden in den zwölf Frauenhäusern, die vom Land sowie den Kommunen und Landkreisen gefördert würden, jedoch nur 141 Plätze zur Verfügung. Land, Städte und Landkreise seien deshalb aufgefordert, schnellstmöglich für die Umsetzung der EU-Richtlinie zu sorgen.

Wie es weiter hieß, suchten im vergangenen Jahr 323 Frauen mit insgesamt 352 Kindern Zuflucht und Schutz in den Frauenhäusern. Außerdem führten diesen Angaben nach die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser 4640 ambulante Beratungen rund um die Thematik Gewaltschutz durch. Allerdings hätten im vergangenen mehr als 100 Frauen nicht aufgenommen werden können. Die Zahl zeige, dass nicht für alle von Gewalt betroffene Frauen und Kinder Schutzplätze in ausreichender Zahl zu Verfügung stünden.