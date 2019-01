Frauenanteil bei Spitzenjobs in Behörden bei 25 Prozent

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Frauen sind in Spitzenämtern der Thüringer Landesverwaltung noch immer unterrepräsentiert. In den Ministerien und der Staatskanzlei sowie den Landesbehörden sind von den 127 Abteilungsleiterstellen nur 32 mit Frauen besetzt. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Siegfried Gentele hervor. Das entspricht einer Frauenquote von etwa 25 Prozent in dieser Führungsebene. Für Frauen etwas besser sieht es bei den Stellen für Referatsleiter aus.